Mulher e crianças de 2 e 4 anos são encontradas carbonizadas dentro de carro

Uma mulher de 34 anos foi encontrada carbonizada junto com duas crianças, de 2 e 4 anos, dentro de um carro em Ibirama, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, nesta quinta-feira (29). A Polícia Civil acredita que os corpos sejam de Edinéia Telles e filhos, desaparecidos desde a última terça-feira (27).