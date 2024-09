TR4GÉDIA: Colisão entre moto e ambulância do Samu deixa dois irmãos mortos em Varjota

Condutor da moto teria atravessado a via sem perceber a aproximação do veículo de emergência.

Um trágico acidente envolvendo uma moto e uma ambulância do Samu resultou na morte de dois irmãos na noite deste domingo (08/09), na altura do km 33 da CE-329, no distrito de Croatá dos Martins, em Varjota.





O fato ocorreu por volta das 22h, quando a ambulância da cidade de Ipu, que transportava um paciente em estado grave, colidiu com o veículo pilotado por Bruno Lima Fernandes. Conforme populares, ele teria atravessado a via sem perceber a aproximação do veículo de emergência. No impacto, ele e sua irmã, Maria Eduarda de Lima Fernandes, que estava na garupa, foram arremessados bruscamente na pista.





Os dois chegaram a ser socorridos e levados ao Hospital Municipal, mas não resistiram aos ferimentos e morreram nas primeiras horas de hoje.





Os corpos foram encaminhados ao núcleo da Perícia Forense de Sobral. Bruno e Maria Eduarda eram moradores do bairro Doroteus, em Reriutaba.





Fonte: A Voz Sta Quitéria