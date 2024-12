Vídeo: Policial reage a assalto e mata bandido em Teresina

Sargento foi atingido no tórax e ombro no bairro Alto da Ressurreição.

Um sargento da Polícia Militar do Piauí foi baleado e um suspeito morreu durante um confronto na madrugada desta segunda-feira (09), no bairro Alto da Ressurreição, zona Sudeste de Teresina. O policial foi atacado enquanto estava em frente a uma padaria. O caso foi capturado por câmeras de segurança e está sob investigação da Polícia Civil.





O Que Aconteceu





Tentativa de Assalto: O sargento J. Oliveira, da Polícia Militar do Piauí, estava em frente a uma padaria no momento em que foi abordado por dois criminosos em uma motocicleta. Um dos assaltantes desceu da moto e entrou em luta corporal com o PM.Mais Criminosos: Enquanto o policial tentava se defender, outros quatro assaltantes chegaram em um carro. Três deles desceram e passaram a atirar contra o sargento, que conseguiu reagir. Ele escapa do criminoso que o abordou e tenta se proteger dos tiros se escondendo na frente do veículo. O policial saca a arma e passa a atirar contra os bandidos, que fogem.





Suspeito Morto: Durante a troca de tiros, um dos criminosos foi atingido em cima de uma motocicleta ao tentar fugir. Ele morreu no local. O sargento foi baleado no tórax e no ombro, sendo levado em estado estável para o Hospital de Urgência de Teresina (HUT). O corpo do suspeito foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso é investigado pela Polícia Civil.





Vídeo: Policial militar reage a assalto e mata bandido em Teresina (Com informações do portal Pi24h)