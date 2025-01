Dólar inicia em alta no primeiro dia de Galípolo como presidente do BC

Cotação da moeda bateu R$ 6,22 no primeiro dia útil do ano, que marca o inicio do novo presidente da intuição monetária.

Nesta quinta-feira (2), o economista Gabriel Galípolo tomou posse efetivamente como presidente do Banco Central (BC) com as desconfianças do mercado e o dólar em disparada no primeiro dia de negociações de 2025.





A moeda iniciou o dia cotado a R$ 6,17, pouco tempo depois atingiu a máxima de R$ 6,23, evidenciando que os leilões realizados nos últimos dias de 2024 não tiveram o efeito desejado, já que permaneceu acima dos R$ 6,00.





Galípolo começa seu comando pressionado pelas desconfianças do mercado financeiro acerca da situação econômica do Brasil somado às reações da recente proposta de corte de gastos aprovadas pelo Congresso Nacional.





(Diário do Poder)