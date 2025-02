Tráfico de drogas em voos da FAB: três militares e outros dois suspeitos são presos em operação no Amazonas

Três militares da Força Aérea Brasileira (FAB), com idades de 22, 23 e 26 anos, foram presos no município de São Gabriel da Cachoeira, no interior do Amazonas, durante uma operação de combate ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A prisão ocorreu na última segunda-feira (3), durante a operação ‘Queda do Céu’, deflagrada pela Delegacia Especializada de Polícia da cidade.





Os militares são acusados de facilitar o transporte de drogas nos voos militares da FAB, especialmente entre São Gabriel da Cachoeira e Manaus. Além deles, dois outros envolvidos também foram detidos, incluindo um homem de 42 anos, apontado pelas investigações como responsável por financiar o tráfico e lavar o dinheiro proveniente do crime, utilizando o aluguel de veículos.





A operação é um desdobramento de uma apreensão realizada em junho de 2024, quando 342 quilos de drogas foram confiscados e um soldado da ativa do Exército Brasileiro, junto a dois ex-militares, foi preso. De acordo com a delegada Grace Jardim, responsável pelas investigações, a operação visa desarticular um esquema criminoso que envolvia o uso de voos militares para o transporte de entorpecentes.





Além dos militares, um homem de 26 anos, preso em Santa Isabel do Rio Negro, foi identificado como o recrutador de pessoas responsáveis pelo transporte da droga até a capital amazonense. A investigação também revelou que o homem de 42 anos, envolvido no esquema, movimentou cerca de R$ 2 milhões em 2024, embora declarasse uma renda mensal de apenas R$ 1 mil. Com ele, foram apreendidos três carros e quatro motocicletas.





A Força Aérea Brasileira se manifestou sobre o caso, repudiando a conduta dos envolvidos e afirmando que está colaborando com as investigações. Em nota oficial, o Comando da Aeronáutica reafirmou que “não compactua com condutas que não estão de acordo com os valores, a dedicação e o trabalho do efetivo em prol do cumprimento de sua missão institucional”.





(Gazeta Brasil)