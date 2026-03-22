Guarany de Sobral estreia com empate movimentado na Série B do Cearense

A estreia do Guarany de Sobral no Campeonato Cearense Série B foi marcada por emoção e muitos gols na tarde deste domingo (22), no Estádio Presidente Vargas. Diante do Atlético Cearense, o Cacique do Vale empatou em um jogo bastante disputado que terminou com quatro gols.





O Guarany começou melhor e abriu o placar, mostrando força logo na estreia. No entanto, o Atlético Cearense reagiu e conseguiu o empate ainda na primeira etapa. O duelo seguiu intenso, com o time sobralense voltando a ficar à frente no marcador, mas novamente viu o adversário buscar o empate, fechando o primeiro tempo em igualdade.





A partida foi marcada pelo equilíbrio, intensidade e muita disputa em campo, características típicas de um confronto de estreia, onde ambas as equipes buscaram impor seu ritmo.





Agora, o Guarany de Sobral volta suas atenções para o próximo compromisso na competição. A equipe enfrenta o Caucaia no dia 29 de março, às 17h, no Estádio Plácido Aderaldo Castelo, o Juncão, onde buscará sua primeira vitória na Série B.





A expectativa da torcida é de mais um grande jogo e de um resultado positivo jogando em casa.