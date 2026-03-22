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domingo, 22 de março de 2026

Upinha: Prefeitura de Sobral inicia área de reforço ao atendimento infantil na UPA 24h nesta segunda-feira (23/03)

domingo, março 22, 2026  Nenhum comentário

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Saúde e da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), inicia, nesta segunda-feira (23/03), uma área de reforço ao atendimento infantil na UPA 24h, que passa a contar com triagem específica para o público infantil e ampliação do atendimento médico dedicado às crianças, garantindo mais agilidade, organização do fluxo e um cuidado mais qualificado.

A iniciativa integra o Plano de Contingência do município diante do crescimento dos atendimentos por síndromes respiratórias. Com o novo espaço, a gestão amplia a capacidade de atendimento e organiza o fluxo pediátrico, proporcionando mais segurança e resolutividade para crianças e seus acompanhantes.

Somente no mês de março, a UPA registrou aumento superior a 600 atendimentos pediátricos, evidenciando a necessidade de reforço na assistência. A medida também contribui para desafogar os hospitais, que devem permanecer direcionados aos casos mais graves, fortalecendo a organização da rede de saúde.

Com a nova estrutura, o atendimento contará com recepção exclusiva, classificação de risco e assistência médica realizada por profissional dedicado à demanda infantil, garantindo um cuidado mais qualificado, acolhedor e humanizado.

Serviço:
Início da área de reforço ao atendimento infantil - Upinha 24h
Data: 23 de março
Horário: 10h

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