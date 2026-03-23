SINE/IDT divulga 79 vagas de emprego em Sobral; oportunidades contemplam ampla área de atuação

O SINE/IDT está com 79 vagas de emprego abertas no município de Sobral, contemplando diversas áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades são destinadas ao público em geral e também a pessoas com deficiência (PcD).

Entre as vagas disponíveis para o público em geral, há destaque para funções como auxiliar de linha de produção (4 vagas), açougueiro (3 vagas), costureira em geral (3 vagas) e estoquista (3 vagas). Também há oportunidades para cargos como consultor de vendas, cozinheiro de restaurante, motorista de caminhão, almoxarife, marceneiro, entre outros.

Confira algumas das ocupações ofertadas:

Açougueiro (03)

Ajudante de motorista (02)

Almoxarife (01)

Assessor de microcrédito (01)

Atendente de lojas (01)

Atendente de padaria (01)

Atendente de posto de gasolina (01)

Auxiliar administrativo (02)

Auxiliar de cozinha (01)

Auxiliar de linha de produção (04)

Auxiliar em saúde bucal (01)

Bobinador eletricista (01)

Camareira de hotel (01)

Consultor de vendas (02)

Costureira em geral (03)

Cozinheiro de restaurante (02)

Eletricista auxiliar (01)

Empregado doméstico (01)

Estoquista (03)

Impressor serigráfico (02)

Marceneiro (01)

Motorista de caminhão (01)

Motorista de caminhão guincho com munk (01)

Operador de caixa (01)

Psicopedagogo (01)

Recepcionista atendente (01)

Técnico de refrigeração (01)

Técnico em manutenção de máquinas (01)

Vendedor varejista (01)

Vendedor interno (01)

Vendedor pracista (01)

Vagas para Pessoas com Deficiência (PcD)

O SINE/IDT também disponibiliza 34 vagas exclusivas para PcD, com destaque para: