SINE/IDT divulga 79 vagas de emprego em Sobral; oportunidades contemplam ampla área de atuação

O SINE/IDT está com 79 vagas de emprego abertas no município de Sobral, contemplando diversas áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades são destinadas ao público em geral e também a pessoas com deficiência (PcD).
Entre as vagas disponíveis para o público em geral, há destaque para funções como auxiliar de linha de produção (4 vagas), açougueiro (3 vagas), costureira em geral (3 vagas) e estoquista (3 vagas). Também há oportunidades para cargos como consultor de vendas, cozinheiro de restaurante, motorista de caminhão, almoxarife, marceneiro, entre outros.
Confira algumas das ocupações ofertadas:
- Açougueiro (03)
- Ajudante de motorista (02)
- Almoxarife (01)
- Assessor de microcrédito (01)
- Atendente de lojas (01)
- Atendente de padaria (01)
- Atendente de posto de gasolina (01)
- Auxiliar administrativo (02)
- Auxiliar de cozinha (01)
- Auxiliar de linha de produção (04)
- Auxiliar em saúde bucal (01)
- Bobinador eletricista (01)
- Camareira de hotel (01)
- Consultor de vendas (02)
- Costureira em geral (03)
- Cozinheiro de restaurante (02)
- Eletricista auxiliar (01)
- Empregado doméstico (01)
- Estoquista (03)
- Impressor serigráfico (02)
- Marceneiro (01)
- Motorista de caminhão (01)
- Motorista de caminhão guincho com munk (01)
- Operador de caixa (01)
- Psicopedagogo (01)
- Recepcionista atendente (01)
- Técnico de refrigeração (01)
- Técnico em manutenção de máquinas (01)
- Vendedor varejista (01)
- Vendedor interno (01)
- Vendedor pracista (01)
Vagas para Pessoas com Deficiência (PcD)
O SINE/IDT também disponibiliza 34 vagas exclusivas para PcD, com destaque para:
- Auxiliar de linha de produção (30)
- Auxiliar de estoque (01)
- Empacotador à mão (01)
- Repositor de mercadorias (01)
- Vendedor interno (01)
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