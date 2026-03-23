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segunda-feira, 23 de março de 2026

SINE/IDT divulga 79 vagas de emprego em Sobral; oportunidades contemplam ampla área de atuação

segunda-feira, março 23, 2026  Nenhum comentário

O SINE/IDT está com 79 vagas de emprego abertas no município de Sobral, contemplando diversas áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades são destinadas ao público em geral e também a pessoas com deficiência (PcD).

Entre as vagas disponíveis para o público em geral, há destaque para funções como auxiliar de linha de produção (4 vagas), açougueiro (3 vagas), costureira em geral (3 vagas) e estoquista (3 vagas). Também há oportunidades para cargos como consultor de vendas, cozinheiro de restaurante, motorista de caminhão, almoxarife, marceneiro, entre outros.

Confira algumas das ocupações ofertadas:

  • Açougueiro (03)
  • Ajudante de motorista (02)
  • Almoxarife (01)
  • Assessor de microcrédito (01)
  • Atendente de lojas (01)
  • Atendente de padaria (01)
  • Atendente de posto de gasolina (01)
  • Auxiliar administrativo (02)
  • Auxiliar de cozinha (01)
  • Auxiliar de linha de produção (04)
  • Auxiliar em saúde bucal (01)
  • Bobinador eletricista (01)
  • Camareira de hotel (01)
  • Consultor de vendas (02)
  • Costureira em geral (03)
  • Cozinheiro de restaurante (02)
  • Eletricista auxiliar (01)
  • Empregado doméstico (01)
  • Estoquista (03)
  • Impressor serigráfico (02)
  • Marceneiro (01)
  • Motorista de caminhão (01)
  • Motorista de caminhão guincho com munk (01)
  • Operador de caixa (01)
  • Psicopedagogo (01)
  • Recepcionista atendente (01)
  • Técnico de refrigeração (01)
  • Técnico em manutenção de máquinas (01)
  • Vendedor varejista (01)
  • Vendedor interno (01)
  • Vendedor pracista (01)

Vagas para Pessoas com Deficiência (PcD)
O SINE/IDT também disponibiliza 34 vagas exclusivas para PcD, com destaque para:

  • Auxiliar de linha de produção (30)
  • Auxiliar de estoque (01)
  • Empacotador à mão (01)
  • Repositor de mercadorias (01)
  • Vendedor interno (01)

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