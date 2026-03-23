PGR é favorável a prisão domiciliar humanitária para Bolsonaro

Decisão saiu nesta segunda, após pedido de manifestação do STF.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou nesta segunda-feira (23) favorável à prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), internado há mais de uma semana na UTI do DF Star com broncopneumonia.





O parecer foi enviado ao ministro Alexandre de Moraes (STF), relator da ação que condenou Bolsonaro, pelo procurador-geral Paulo Gonet.





Moraes havia pedido uma resposta referente à concessão ou não da domiciliar no último sábado (21).





“Ao ver da Procuradoria-Geral da República, está positivada a necessidade da prisão domiciliar, ensejadora dos cuidados indispensáveis ao monitoramento, em tempo integral, do estado de saúde do ex-presidente [Jair Bolsonaro], que se acha, comprovadamente, sujeito a súbitas e imprevisíveis alterações perniciosas de um momento para o outro”, disse Gonet em trecho da decisão.





Caberá a Moraes decidir pela concessão ou negativa do pedido de domiciliar. Esta é a primeira vez que um requerimento feito pela defesa de Bolsonaro por prisão domiciliar é debatido de forma favorável à autorização.





Ele está internado desde o dia 13 de março, após passar mal na Papudinha, local onde cumpre sua pena de 27 anos e três meses de prisão por suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.





Segundo o último boletim médico, o ex-chefe do Executivo apresenta melhora considerável no quadro, mas sem data para alta hospitalar.



