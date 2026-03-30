Luto: morre mais um réu do 8 de Janeiro

Um dos condenados pelos atos de 8 de janeiro faleceu na Argentina, conforme informou nesta sexta-feira (27) a Asfav.





Trata-se de José Éder Lisboa, de 64 anos, que em junho de 2024 recebeu do Supremo Tribunal Federal uma pena de 14 anos em regime fechado. Ele era adestrador de animais.





Ele foi condenado pelos supostos crimes de: ‘abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa armada’.





Além disso, o STF determinou o pagamento solidário de indenização mínima de R$ 30 milhões por danos morais coletivos.





Segundo a Asfav, José Éder Lisboa havia fugido do Brasil e estava residindo na Argentina. Em publicação no Instagram, a entidade relatou: “Adoeceu e ficou por vários dias internado em um hospital no país vizinho, onde hoje veio a falecer”.





Além de José, ao menos outros seis réus do 8 de Janeiro morreram durante a tramitação do processo penal no STF (Supremo Tribunal Federal).





O mais conhecido é Cleriston Pereira da Cunha, também chamado de Clezão. Ele morreu em novembro de 2023, aos 46 anos, enquanto estava preso na Papuda.



