Ataques a tiros deixam um morto e um ferido grave em distrito de Sobral

Um homem foi morto a tiros e outro ficou gravemente ferido em ataques registrados no distrito de Serra do Jordão, em Sobral.





A vítima fatal foi identificada como Evaldo Galberto Soares, de 54 anos, natural de Sobral. Ele foi atingido por diversos disparos e morreu ainda no local.





Na mesma ocorrência, porém em outro ponto do distrito, um homem conhecido como Francisco Loiola, que trabalha como sushiman em Sobral, também foi baleado. Ele foi socorrido em estado grave para uma unidade de saúde.





Segundo informações, quatro indivíduos, em duas motocicletas, estariam realizando pichações no distrito quando se depararam com as vítimas na via pública e efetuaram os disparos. Há relatos de que os suspeitos utilizavam pistolas, possivelmente de calibre 9mm.





A área onde ocorreu o homicídio foi isolada pela Polícia Militar para a realização dos procedimentos periciais. O caso será investigado pelas autoridades competentes, que buscam identificar os autores e esclarecer a motivação dos crimes.





Sobral registra o 20º homicídio doloso no corrente ano!



