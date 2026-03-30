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segunda-feira, 30 de março de 2026

Denúncia: jumento ferido é deixado ao relento e sem socorro em estrada de Massapê; VEJA VÍDEO

segunda-feira, março 30, 2026  Nenhum comentário

Uma denúncia enviada à nossa reportagem chama atenção para uma situação de maus-tratos a animal na zona rural de Massapê, no interior do Ceará.

De acordo com o relato, um jumento está com uma das patas quebradas na saída da cidade em direção ao distrito de Ipaguaçu Mirim. O animal estaria no local desde a madrugada do último sábado (28), sem qualquer tipo de assistência.

Ainda segundo a denúncia, o jumento permanece exposto ao sol e ao relento, demonstrando sinais de dor e sofrimento, o que tem causado revolta entre moradores e pessoas que passam pela via.

Até o momento, nenhum órgão responsável teria comparecido ao local para realizar o resgate ou prestar os devidos cuidados ao animal.

A população cobra uma ação urgente das autoridades competentes, como a Secretaria de Meio Ambiente e órgãos de proteção animal, para garantir o resgate e atendimento veterinário adequado, evitando que a situação se agrave ainda mais.

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