SINE/IDT divulga 55 vagas de emprego em Sobral, incluindo oportunidades para PCD

O SINE/IDT está com diversas oportunidades de emprego abertas em Sobral, na região Norte do Ceará. Ao todo, estão sendo ofertadas 55 vagas, contemplando ampla variedade de funções e níveis de escolaridade, incluindo também oportunidades destinadas a pessoas com deficiência (PCD).

Confira as vagas disponíveis:

Agente de recrutamento e seleção – 01

Agente de vendas de serviços – 06

Ajudante de açougueiro (comércio) – 01

Ajudante de motorista – 01

Analista contábil – 01

Assistente administrativo – 01

Atendente de balcão – 01

Atendente de lojas – 01

Atendente de posto de gasolina – 01

Auxiliar administrativo – 01

Auxiliar de cozinha – 02

Auxiliar de topógrafo – 01

Auxiliar em saúde bucal – 01

Bobinador - eletricista – 01

Camareira de hotel – 01

Confeiteiro – 01

Consultor de vendas – 02

Costureira em geral – 01

Cozinheiro de restaurante – 02

Cozinheiro geral – 01

Empregado doméstico nos serviços gerais – 02

Encarregado de expedição – 01

Estoquista – 01

Gerente de restaurante – 01

Impressor serigráfico – 01

Marceneiro – 01

Motorista de caminhão – 02

Motorista entregador – 01

Operador de caixa – 02

Psicopedagogo – 01

Recepcionista atendente – 01

Salgadeiro – 01

Técnico de refrigeração (instalação) – 01

Técnico em manutenção de máquinas – 01

Vendedor de comércio varejista – 01

Vendedor interno – 01

Vendedor porta a porta – 01

Vendedor pracista – 01

Total: 49 vagas

Vagas para PCD:

Auxiliar de estoque – 01

Empacotador, a mão – 01

Operador de caixa – 01

Repositor em supermercados – 01

Repositor de mercadorias – 01

Vendedor interno – 01

Total: 06 vagas