SINE/IDT divulga 55 vagas de emprego em Sobral, incluindo oportunidades para PCD

O SINE/IDT está com diversas oportunidades de emprego abertas em Sobral, na região Norte do Ceará. Ao todo, estão sendo ofertadas 55 vagas, contemplando ampla variedade de funções e níveis de escolaridade, incluindo também oportunidades destinadas a pessoas com deficiência (PCD).
Confira as vagas disponíveis:
Agente de recrutamento e seleção – 01
Agente de vendas de serviços – 06
Ajudante de açougueiro (comércio) – 01
Ajudante de motorista – 01
Analista contábil – 01
Assistente administrativo – 01
Atendente de balcão – 01
Atendente de lojas – 01
Atendente de posto de gasolina – 01
Auxiliar administrativo – 01
Auxiliar de cozinha – 02
Auxiliar de topógrafo – 01
Auxiliar em saúde bucal – 01
Bobinador - eletricista – 01
Camareira de hotel – 01
Confeiteiro – 01
Consultor de vendas – 02
Costureira em geral – 01
Cozinheiro de restaurante – 02
Cozinheiro geral – 01
Empregado doméstico nos serviços gerais – 02
Encarregado de expedição – 01
Estoquista – 01
Gerente de restaurante – 01
Impressor serigráfico – 01
Marceneiro – 01
Motorista de caminhão – 02
Motorista entregador – 01
Operador de caixa – 02
Psicopedagogo – 01
Recepcionista atendente – 01
Salgadeiro – 01
Técnico de refrigeração (instalação) – 01
Técnico em manutenção de máquinas – 01
Vendedor de comércio varejista – 01
Vendedor interno – 01
Vendedor porta a porta – 01
Vendedor pracista – 01
Total: 49 vagas
Vagas para PCD:
Auxiliar de estoque – 01
Empacotador, a mão – 01
Operador de caixa – 01
Repositor em supermercados – 01
Repositor de mercadorias – 01
Vendedor interno – 01
Total: 06 vagas
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