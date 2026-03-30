GUARANY SPORTING CLUB: NOTA OFICIAL

O Guarany Sporting Club comunica oficialmente o desligamento dos seguintes profissionais de sua equipe:
• Thiago Xavier – técnico
• Hugo Melo – auxiliar técnico
• Pedro Henrique – preparador físico
• Rodrigo Mancha – lateral
• Eurico – atacante
• Kauan Menezes – zagueiro
A decisão faz parte de um processo de reestruturação interna, alinhado ao planejamento do clube para a sequência da temporada.
O Guarany agradece aos profissionais pelos serviços prestados, destacando o comprometimento, dedicação e contribuição de cada um durante o período em que estiveram no clube, e deseja sucesso em seus futuros desafios.
O clube já está focado na preparação para os próximos jogos da temporada, dando continuidade ao seu planejamento e reforçando o compromisso com seus objetivos dentro e fora de campo. Em breve, o Guarany divulgará oficialmente a nova comissão técnica.
Sobral, 30 de março de 2026
Guarany Sporting Club
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