GUARANY SPORTING CLUB: NOTA OFICIAL

O Guarany Sporting Club comunica oficialmente o desligamento dos seguintes profissionais de sua equipe:





• Thiago Xavier – técnico

• Hugo Melo – auxiliar técnico

• Pedro Henrique – preparador físico

• Rodrigo Mancha – lateral

• Eurico – atacante

• Kauan Menezes – zagueiro





A decisão faz parte de um processo de reestruturação interna, alinhado ao planejamento do clube para a sequência da temporada.





O Guarany agradece aos profissionais pelos serviços prestados, destacando o comprometimento, dedicação e contribuição de cada um durante o período em que estiveram no clube, e deseja sucesso em seus futuros desafios.





O clube já está focado na preparação para os próximos jogos da temporada, dando continuidade ao seu planejamento e reforçando o compromisso com seus objetivos dentro e fora de campo. Em breve, o Guarany divulgará oficialmente a nova comissão técnica.





Sobral, 30 de março de 2026