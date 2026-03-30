CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

 

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

segunda-feira, 30 de março de 2026

GUARANY SPORTING CLUB: NOTA OFICIAL

segunda-feira, março 30, 2026  Nenhum comentário

O Guarany Sporting Club comunica oficialmente o desligamento dos seguintes profissionais de sua equipe:

• Thiago Xavier – técnico
• Hugo Melo – auxiliar técnico
• Pedro Henrique – preparador físico
• Rodrigo Mancha – lateral
• Eurico – atacante
• Kauan Menezes – zagueiro

A decisão faz parte de um processo de reestruturação interna, alinhado ao planejamento do clube para a sequência da temporada.

O Guarany agradece aos profissionais pelos serviços prestados, destacando o comprometimento, dedicação e contribuição de cada um durante o período em que estiveram no clube, e deseja sucesso em seus futuros desafios.

O clube já está focado na preparação para os próximos jogos da temporada, dando continuidade ao seu planejamento e reforçando o compromisso com seus objetivos dentro e fora de campo. Em breve, o Guarany divulgará oficialmente a nova comissão técnica.

Sobral, 30 de março de 2026
Guarany Sporting Club

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 