Parabéns a Wellington Soares: referência no rádio e no jornalismo em Sobral celebra mais um ano de vida

Nesta terça-feira, 31 de março, é dia de celebrar a vida de um dos maiores nomes da comunicação em Sobral e toda a Zona Norte do Ceará: o renomado Radialista e Jornalista Wellington Soares.
Com uma trajetória marcada por dedicação, profissionalismo e compromisso com a verdade, Wellington construiu uma carreira sólida ao longo dos anos, tornando-se uma verdadeira referência no jornalismo regional. Sua atuação sempre foi pautada na credibilidade e na agilidade na informação, levando aos ouvintes notícias relevantes com responsabilidade e eficiência.
Atualmente, o comunicador integra a equipe do Sistema Paraíso de Comunicação, onde continua exercendo seu trabalho com excelência, conquistando diariamente a confiança do público.
Neste dia especial, desejamos a Wellington Soares muita paz, saúde, sucesso e longevidade, para que siga brilhando e contribuindo de forma significativa para a comunicação em nossa região. Parabéns!
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