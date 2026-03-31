DESCASO: moradores denunciam abandono de acesso às localidades de Fazenda Alegre, Marrecas e adjacências

Moradores das comunidades de Fazenda Alegre, Marrecas e localidades adjacentes estão denunciando o descaso com a estrada que dá acesso à região, causando sérios transtornos, principalmente no período chuvoso. Segundo os moradores, o problema é recorrente e, ao longo dos anos, já foram feitas diversas solicitações às autoridades competentes, porém nenhuma foi atendida até o momento.





O acesso às comunidades é feito por meio da Rodovia CE-178, que liga Sobral ao município de Santana do Acaraú. No entanto, em um trecho específico — localizado na descida que dá entrada para as localidades — a situação se agrava durante o inverno, tornando o local praticamente intransitável.





De acordo com relatos dos moradores, a estrada fica tomada por lama e buracos, impedindo a passagem de veículos e dificultando até mesmo o deslocamento a pé. A situação preocupa ainda mais porque este é o único acesso utilizado pela população para chegar até Sobral, inclusive em casos de emergência.





Diante do problema, os moradores fazem um apelo direto aos vereadores que receberam votos nessas comunidades, cobrando providências urgentes para minimizar ou resolver a situação. Segundo eles, a presença dos parlamentares só é notada em períodos eleitorais.





“Só aparecem para pedir voto e depois somem, viram fumaça”, desabafou um morador indignado.





A população pede ações concretas do poder público para garantir condições dignas de tráfego e evitar que o isolamento das comunidades se repita a cada período chuvoso.