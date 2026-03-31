MPCE e Polícia Civil deflagram operação contra vereador de Sobral e apreende documentos

Os mandados foram cumpridos na residência e no gabinete do parlamentar.

Uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), com o apoio da Polícia Civil do Ceará (PCCE), foi deflagrada nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (31). O alvo da ofensiva é uma empresa ligada ao vereador de Sobral Marlon Sobreira (PP). O parlamentar foi surpreendido em sua residência por agentes da polícia judiciária, munidos de ordem judicial para o cumprimento de mandados de busca e apreensão.





A operação foi acompanhada pelo promotor de Justiça Rodrigo Calzavara, do Ministério Público do Ceará (MPCE), que autorizou a entrada no prédio da Câmara Municipal por volta das 7h.





De acordo com informações apuradas pelo Portal CN7, documentos que estavam no gabinete do vereador, na Câmara Municipal de Sobral, foram recolhidos por equipes do Gaeco. A ação também ocorreu na residência do parlamentar, localizada no distrito de Jaibaras, na zona rural do município.





Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o teor da investigação que motivou a operação. A Polícia Civil também não informou se houve condução de pessoas durante a ação.





Até a última atualização, não havia informações oficiais sobre o conteúdo do material apreendido nem sobre possíveis desdobramentos da investigação que deverão ser divulgados ao longo do dia.





Fonte: CN7