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terça-feira, 31 de março de 2026

PF faz operação contra fraude no seguro DPVAT e cumpre mandados em Crateús

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A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (31), a Operação Acidente Fantasma para investigar um esquema de fraudes no seguro DPVAT, em Crateús, no interior do Ceará.

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, expedidos pela 23ª Vara Federal no Ceará. A ação tem como alvo suspeitos de apresentar documentos falsos para conseguir indenizações de forma irregular.

Segundo a investigação, o grupo usava boletins de ocorrência, laudos médicos e comprovantes de residência com indícios de falsidade para simular acidentes de trânsito e, assim, liberar pagamentos do seguro.

O caso começou após a Caixa Econômica Federal, responsável pela gestão do DPVAT, identificar um grande número de pedidos suspeitos, ligados a diferentes procuradores e beneficiários.

A Polícia Federal apura crimes como estelionato contra empresa pública, falsificação de documentos, uso de documento falso e lavagem de dinheiro.

O material apreendido será analisado e deve ajudar a identificar todos os envolvidos, além de rastrear o destino do dinheiro obtido com as fraudes. As investigações continuam.

Fonte: CN7

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