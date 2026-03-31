PF faz operação contra fraude no seguro DPVAT e cumpre mandados em Crateús

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (31), a Operação Acidente Fantasma para investigar um esquema de fraudes no seguro DPVAT, em Crateús, no interior do Ceará.





Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, expedidos pela 23ª Vara Federal no Ceará. A ação tem como alvo suspeitos de apresentar documentos falsos para conseguir indenizações de forma irregular.





Segundo a investigação, o grupo usava boletins de ocorrência, laudos médicos e comprovantes de residência com indícios de falsidade para simular acidentes de trânsito e, assim, liberar pagamentos do seguro.





O caso começou após a Caixa Econômica Federal, responsável pela gestão do DPVAT, identificar um grande número de pedidos suspeitos, ligados a diferentes procuradores e beneficiários.





A Polícia Federal apura crimes como estelionato contra empresa pública, falsificação de documentos, uso de documento falso e lavagem de dinheiro.





O material apreendido será analisado e deve ajudar a identificar todos os envolvidos, além de rastrear o destino do dinheiro obtido com as fraudes. As investigações continuam.





Fonte: CN7