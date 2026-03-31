SINE/IDT divulga 62 vagas de emprego em Sobral; confira as oportunidades

O SINE/IDT está ofertando 62 vagas de emprego para o município de Sobral. As oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação, incluindo vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD).
Confira abaixo a lista completa de ocupações disponíveis:
🔹 Vagas gerais (56 oportunidades)
- Agente de recrutamento e seleção – 01 vaga
- Agente de vendas de serviços – 06 vagas
- Ajudante de motorista – 03 vagas
- Analista contábil – 01 vaga
- Assistente administrativo – 01 vaga
- Atendente de balcão – 01 vaga
- Atendente de lojas – 02 vagas
- Atendente de posto de gasolina – 01 vaga
- Auxiliar administrativo – 01 vaga
- Auxiliar de cozinha – 03 vagas
- Auxiliar de topógrafo – 01 vaga
- Auxiliar em saúde bucal – 01 vaga
- Bobinador eletricista – 01 vaga
- Camareira de hotel – 01 vaga
- Confeiteiro – 01 vaga
- Consultor de vendas – 02 vagas
- Costureira em geral – 01 vaga
- Cozinheiro de restaurante – 01 vaga
- Cozinheiro geral – 01 vaga
- Empregado doméstico (serviços gerais) – 03 vagas
- Encarregado de expedição – 01 vaga
- Estoquista – 05 vagas
- Gerente de restaurante – 01 vaga
- Impressor serigráfico – 01 vaga
- Marceneiro – 01 vaga
- Motorista de caminhão – 01 vaga
- Motorista entregador – 01 vaga
- Operador de caixa – 01 vaga
- Psicopedagogo – 01 vaga
- Recepcionista atendente – 02 vagas
- Salgadeiro – 01 vaga
- Supervisor comercial – 01 vaga
- Técnico de refrigeração (instalação) – 01 vaga
- Técnico em manutenção de máquinas – 01 vaga
- Vendedor de comércio varejista – 01 vaga
- Vendedor interno – 01 vaga
- Vendedor porta a porta – 01 vaga
- Vendedor pracista – 01 vaga
♿ Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD) – 06 oportunidades
- Auxiliar de estoque – 01 vaga
- Empacotador (à mão) – 01 vaga
- Operador de caixa – 01 vaga
- Repositor em supermercados – 01 vaga
- Repositor de mercadorias – 01 vaga
- Vendedor interno – 01 vaga
