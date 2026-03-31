terça-feira, 31 de março de 2026

SINE/IDT divulga 62 vagas de emprego em Sobral; confira as oportunidades

O SINE/IDT está ofertando 62 vagas de emprego para o município de Sobral. As oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação, incluindo vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD).

Confira abaixo a lista completa de ocupações disponíveis:

🔹 Vagas gerais (56 oportunidades)

  • Agente de recrutamento e seleção – 01 vaga
  • Agente de vendas de serviços – 06 vagas
  • Ajudante de motorista – 03 vagas
  • Analista contábil – 01 vaga
  • Assistente administrativo – 01 vaga
  • Atendente de balcão – 01 vaga
  • Atendente de lojas – 02 vagas
  • Atendente de posto de gasolina – 01 vaga
  • Auxiliar administrativo – 01 vaga
  • Auxiliar de cozinha – 03 vagas
  • Auxiliar de topógrafo – 01 vaga
  • Auxiliar em saúde bucal – 01 vaga
  • Bobinador eletricista – 01 vaga
  • Camareira de hotel – 01 vaga
  • Confeiteiro – 01 vaga
  • Consultor de vendas – 02 vagas
  • Costureira em geral – 01 vaga
  • Cozinheiro de restaurante – 01 vaga
  • Cozinheiro geral – 01 vaga
  • Empregado doméstico (serviços gerais) – 03 vagas
  • Encarregado de expedição – 01 vaga
  • Estoquista – 05 vagas
  • Gerente de restaurante – 01 vaga
  • Impressor serigráfico – 01 vaga
  • Marceneiro – 01 vaga
  • Motorista de caminhão – 01 vaga
  • Motorista entregador – 01 vaga
  • Operador de caixa – 01 vaga
  • Psicopedagogo – 01 vaga
  • Recepcionista atendente – 02 vagas
  • Salgadeiro – 01 vaga
  • Supervisor comercial – 01 vaga
  • Técnico de refrigeração (instalação) – 01 vaga
  • Técnico em manutenção de máquinas – 01 vaga
  • Vendedor de comércio varejista – 01 vaga
  • Vendedor interno – 01 vaga
  • Vendedor porta a porta – 01 vaga
  • Vendedor pracista – 01 vaga

♿ Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD) – 06 oportunidades

  • Auxiliar de estoque – 01 vaga
  • Empacotador (à mão) – 01 vaga
  • Operador de caixa – 01 vaga
  • Repositor em supermercados – 01 vaga
  • Repositor de mercadorias – 01 vaga
  • Vendedor interno – 01 vaga

