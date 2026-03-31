Lula responsabiliza professores por educação ruim no Brasil: "A culpa é de quem está ensinando"

Uma critica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) provocou reação entre educadores ao ser interpretada como uma cutucada direta aos professores.





Durante discurso, Lula afirmou que, quando alguém não compreende uma explicação após repetidas tentativas, a responsabilidade está em quem ensina.





“Se você fala a terceira vez e a pessoa não entende, quem não é inteligente é quem está falando”, disse o presidente. A fala foi entendida por parte da categoria como uma atribuição de culpa aos docentes pelas dificuldades no aprendizado.





A declaração ocorre em meio a discussões sobre os desafios da educação no país, como evasão escolar e falta de estrutura. No mesmo discurso, Lula citou que cerca de 500 mil jovens abandonam o ensino médio todos os anos para ajudar no sustento da família.





Fonte: Folha do Estado