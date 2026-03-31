Alerta aos pais: caso de droga dentro de escola reforça necessidade de atenção com os filhos

Um caso registrado em Sobral acende um importante sinal de alerta para famílias sobre a necessidade de acompanhamento mais próximo da rotina dos filhos, especialmente no ambiente escolar.





Um adolescente de 15 anos foi apreendido na tarde de segunda-feira (30), suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. Segundo informações, a ocorrência teve início após uma denúncia indicando que o estudante estaria com entorpecentes dentro do Colégio Dom José Tupinambá da Frota, localizado no bairro Derby Club.





Ao chegarem ao local, os policiais identificaram o jovem, que confirmou ser dono de uma bolsa. Dentro dela, foram encontrados cerca de meio quilo de maconha, além de dois aparelhos celulares.





O adolescente foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi ouvido e autuado por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Após os procedimentos, ele foi entregue aos pais.





O caso reforça a importância do diálogo constante entre pais e filhos, além do acompanhamento das amizades, comportamentos e da rotina escolar dos jovens. Especialistas alertam que a presença de drogas em ambientes como escolas exige atenção redobrada da família, que desempenha papel fundamental na orientação e prevenção.





A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar possíveis envolvidos e coibir a atuação do tráfico de drogas no ambiente escolar. Com informações do portal CN7.