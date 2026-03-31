Sexta-feira Santa terá operação especial do metrô e VLTs. Veja os horários

Metrô e VLTs que atendem Fortaleza e Região Metropolitana terão operação especial nesta sexta-feira (3), feriado da Paixão de Cristo. As linhas Sul, Nordeste e Oeste iniciam por volta de 5h30 e seguem até o início da noite. O Ramal Aeroporto funcionará a partir das 7h. Nas linhas Sul e Nordeste, o embarque com bicicletas estará liberado entre 9h e 15h. Os VLTs de Sobral e Cariri não operam neste feriado. Na quinta-feira (2), a operação será normal em todas as linhas.





Confira os horários de partida das primeiras e últimas viagens nas estações de ponta de cada linha em funcionamento nesta sexta-feira Santa:





Linha Sul: início às 5h30 saindo da estação Carlito Benevides e às 05:40 saindo da estação Chico da Silva. As últimas viagens têm início às 18h saindo de Carlito Benevides e às 18h10 saindo de Chico da Silva.





Linha Nordeste: início às 5h30 saindo das estações Iate e Parangaba, e últimas viagens às 17h30, saindo das mesmas estações.





Ramal Aeroporto: início às 7h saindo da estação Expedicionários e às 7h15 saindo da estação Aeroporto. As últimas viagens têm início às 16h30 saindo de Expedicionários e às 16h45 de Aeroporto.





Linha Oeste: início às 5h30 saindo da estação Caucaia e 6h15 saindo da estação Moura Brasil. As últimas viagens têm início às 16h45 saindo de Caucaia e 17h30 saindo de Moura Brasil.





Outras estações: Consulte horários detalhados pesquisando em: info.metrofor.ce.gov.br





Feriado nacional no Brasil, a Sexta-feira Santa, também chamada de Paixão de Cristo, relembra a crucificação e morte de Jesus. Celebrada na sexta-feira que antecede o domingo de Páscoa, é uma data dedicada a orações, procissões e encenações da vida e morte de Cristo. Via Sobral em Revista