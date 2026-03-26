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quinta-feira, 26 de março de 2026

Programa “Cartão Vermelho” recebe Ferreira Aragão na Rádio Tupinambá

quinta-feira, março 26, 2026  Nenhum comentário

O programa “Cartão Vermelho”, transmitido pela Rádio Tupinambá FM 100.3, terá nesta sábado, 28 de março, às 9h, a participação especial de Ferreira Aragão, apresentador e advogado, e pré-candidato a Deputado Estadual.

O programa, que vai ao ar das 8h às 10h, será apresentado por Pedro Aurélio, Defensor Público e Radialista, e Bárbara Dália Aragão, Radialista e bacharel em Direito.

Durante a edição, os participantes vão debater temas relevantes para a população, política local e assuntos de interesse social, seguindo o estilo crítico e interativo que caracteriza o “Cartão Vermelho”.

Os ouvintes poderão acompanhar ao vivo pela frequência FM 100.3 e interagir pelo programa, enviando perguntas e comentários aos apresentadores.

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