Justiça da Itália aceita extradição de Carla Zambelli ao Brasil

A Justiça da Itália decidiu autorizar a extradição da ex-deputada federal Carla Zambelli (PL) ao Brasil, no mais novo desdobramento do caso que envolve o pedido feito pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em junho do ano passado. Na época, o magistrado enviou a solicitação de extradição ao Ministério da Justiça, que enviou o requerimento à Itália.





Caso a extradição seja efetivada, Zambelli deverá cumprir pena na Penitenciária Feminina do Distrito Federal, conhecida como Colmeia. A notificação da decisão da Justiça italiana foi enviada ao Brasil nesta quinta-feira (26). A ex-parlamentar está presa na Itália desde 29 de julho de 2025 e foi condenada pelo STF em dois processos.



