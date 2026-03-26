Israel mata comandante naval do Irã responsável por fechar Ormuz

Israel matou o comandante da Marinha da Guarda Revolucionária do Irã, Alireza Tangsiri, em um bombardeio realizado nesta quinta-feira (26) na cidade de Bandar Abbas, no sul do Irã. A informação foi confirmada pelo ministro da Defesa de Israel, Israel Katz.





O comandante é considerado peça-chave na estratégia iraniana no Golfo Pérsico. Tangsiri foi responsável pelo fechamento do Estreito de Ormuz à maior parte da navegação internacional. Ele era responsável por supervisionar os testes de drones e mísseis de cruzeiro da Marinha da Guarda Revolucionária.





De acordo com fontes do New York Times, Tangsiri foi atingido enquanto estava escondido em um apartamento com outros oficiais da Guarda Revolucionária.





Autoridades oficiais do Irã ainda não se pronunciaram sobre o caso.





O conflito no Oriente Médio chegou ao 27º dia, nesta quinta-feira (26), em meio à intensificação dos confrontos com ataques em grande escala de Israel contra o Irã.





As ações ocorreram poucas horas após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que Teerã buscaria um acordo para encerrar o conflito, o que o país nega. Em resposta, o Irã disparou mísseis contra Israel, acionando sirenes em Tel Aviv e Jerusalém, e também anunciou ataques contra bases ligadas aos EUA na região.





A informação sobre a morte de Tangsiri foi confirmada pelo ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, que descreveu a ação como um ataque “preciso e mortal”, segundo comunicado de seu gabinete.





O ministro ainda afirmou que o ataque deveria servir como uma “mensagem clara” aos altos oficiais militares iranianos de que as forças armadas israelenses os caçariam.





OFENSIVAS

Israel lançou ataques em todo o Irã, nesta quinta. O país foi atingido na madrugada pelo que os militares israelenses descreveram como “uma série de ataques em grande escala”, incluindo a cidade central de Isfahan.





Já o Irã lançou um ataque com mísseis e acionou sirenes em toda a região central de Israel, em Tel Aviv e em partes de Jerusalém, na manhã desta quinta. Segundo militares israelenses, foram os primeiros lançamentos identificados do Irã em mais de 14 horas.





As defesas aéreas israelenses responderam diversas vezes aos disparos, foram sete ondas de mísseis lançados do Irã em direção a Israel, segundo as Forças Armadas israelenses. Autoridades relataram um impacto na cidade israelense de Kafr Qassem, na região central do país.





O Irã também anunciou, nesta quinta, que usou drones e mísseis para atacar uma base militar dos EUA no Kuwait e uma base aérea saudita utilizada pelas forças americanas na Arábia Saudita. Não ficou imediatamente claro se esses ataques danificaram alguma das bases.





Os ataques contra nações do Golfo Pérsico continuam. As autoridades dos Emirados Árabes Unidos afirmaram que suas defesas aéreas estavam respondendo a mísseis e drones vindos do Irã.





O Ministério da Defesa da Arábia Saudita e a Guarda Nacional do Kuwait disseram ter interceptado drones, sem especificar sua origem. O Ministério do Interior do Bahrein afirmou que houve um incêndio devido à “agressão iraniana”, mas não forneceu detalhes sobre o ataque ou a instalação atingida.





*AE