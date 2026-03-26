Guarany de Sobral confirma jogo com presença de torcida neste domingo no Junco

A torcida do Guarany de Sobral já pode se preparar: neste domingo, o Cacique do Vale entra em campo no Estádio do Junco com presença confirmada do público. A partida será contra a equipe do Caucaia, válida pelo Campeonato Cearense Série B.

O clube garantiu que toda a operação do jogo está sendo organizada para receber os torcedores com segurança e estrutura adequada, marcando mais um importante momento de reencontro entre time e arquibancada.

🕔 Detalhes da partida

Jogo: Guarany de Sobral x Caucaia

Data: Domingo

Horário: 17h

Local: Estádio do Junco

🎟️ Valores dos ingressos

Arquibancada: R$ 30 (inteira) / R$ 15 (meia)

Geral: R$ 20 (inteira) / R$ 10 (meia)

Sócio torcedor (prata, ouro ou VIP): entrada gratuita conforme o plano

Segundo o clube, a venda de ingressos será iniciada nos próximos dias e também ocorrerá no próprio dia do jogo, no estádio.

A expectativa é de casa cheia, com a presença da tradicional Nação Bugrina empurrando o time em busca de mais uma vitória na competição.

“Nos vemos no Junco. O Cacique conta com você”, reforçou o clube em publicação oficial.