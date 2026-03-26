SINE/IDT oferece 82 vagas de emprego em diversas áreas em Sobral

O SINE/IDT (Sistema Nacional de Emprego e Instituto de Desenvolvimento do Trabalho) anunciou nesta semana a oferta de 82 vagas de emprego em Sobral, contemplando diferentes áreas do mercado de trabalho e também oportunidades específicas para pessoas com deficiência (PCD).
Vagas disponíveis para o público em geral
O SINE/IDT disponibiliza 45 vagas para profissionais de diferentes setores, incluindo comércio, serviços, saúde e indústria. Entre as principais oportunidades estão:
- Cozinheiro de restaurante: 3 vagas
- Empregado doméstico nos serviços gerais: 3 vagas
- Vendedor interno: 3 vagas
- Auxiliar administrativo e auxiliar de cozinha: 2 vagas cada
- Consultor de vendas: 2 vagas
Outras funções disponíveis incluem analista contábil, atendente de padaria, gerente de restaurante, motorista entregador, camareira de hotel, confeiteiro, técnico de refrigeração, operador de caixa, psicopedagogo e vendedor porta a porta, totalizando 45 oportunidades para o público em geral.
Vagas para pessoas com deficiência (PCD)
Para pessoas com deficiência, há 37 vagas disponíveis, com destaque para:
- Auxiliar de linha de produção: 30 vagas
- Vendedor interno: 2 vagas
- Auxiliar de estoque, empacotador, operador de caixa e repositor de mercadorias: 1 vaga cada
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