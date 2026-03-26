SINE/IDT oferece 82 vagas de emprego em diversas áreas em Sobral

O SINE/IDT (Sistema Nacional de Emprego e Instituto de Desenvolvimento do Trabalho) anunciou nesta semana a oferta de 82 vagas de emprego em Sobral, contemplando diferentes áreas do mercado de trabalho e também oportunidades específicas para pessoas com deficiência (PCD).

Vagas disponíveis para o público em geral

O SINE/IDT disponibiliza 45 vagas para profissionais de diferentes setores, incluindo comércio, serviços, saúde e indústria. Entre as principais oportunidades estão:

Cozinheiro de restaurante: 3 vagas

Empregado doméstico nos serviços gerais: 3 vagas

Vendedor interno: 3 vagas

Auxiliar administrativo e auxiliar de cozinha: 2 vagas cada

Consultor de vendas: 2 vagas

Outras funções disponíveis incluem analista contábil, atendente de padaria, gerente de restaurante, motorista entregador, camareira de hotel, confeiteiro, técnico de refrigeração, operador de caixa, psicopedagogo e vendedor porta a porta, totalizando 45 oportunidades para o público em geral.

Vagas para pessoas com deficiência (PCD)

Para pessoas com deficiência, há 37 vagas disponíveis, com destaque para: