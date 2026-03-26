Câmara de Sobral aprova projeto que proíbe agressores de mulheres no serviço público

Em sessão ordinária realizada no dia 24 de março de 2026, a Câmara Municipal de Sobral aprovou o Projeto de Lei nº 020/2026, que proíbe a contratação e nomeação de pessoas condenadas com base na Lei Maria da Penha para cargos na administração pública municipal.





A proposta, de autoria da vereadora Pâmela Nara (Podemos), foi aprovada por unanimidade, com 18 votos favoráveis. O texto estabelece que a restrição vale tanto para cargos efetivos quanto para funções comissionadas de livre nomeação e exoneração.





De acordo com a matéria, a vedação se aplica a indivíduos com condenação transitada em julgado, permanecendo válida até o cumprimento integral da pena. A iniciativa busca impedir que pessoas condenadas por violência doméstica ocupem funções públicas, reforçando critérios de idoneidade no serviço público.





Segundo a autora, o projeto representa um avanço na defesa dos direitos das mulheres e no enfrentamento à violência doméstica, além de sinalizar o compromisso do município com a ética e a responsabilidade na gestão pública.



