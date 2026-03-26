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quinta-feira, 26 de março de 2026

Sobral: 2ª Delegacia incinera meia tonelada de drogas apreendidas

quinta-feira, março 26, 2026  Nenhum comentário

Na manhã desta quinta-feira (26), a 2ª Delegacia de Sobral realizou a incineração de aproximadamente meia tonelada de entorpecentes. A ação contou com a presença do Ministério Público e de agentes da Vigilância Sanitária, garantindo que o procedimento fosse conduzido de forma segura e dentro da legislação vigente.

As drogas incineradas são resultado de diversas apreensões realizadas ao longo do tempo pelas forças de segurança, incluindo a Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Penal, e Polícia Federal (PF).

A incineração faz parte do esforço contínuo das autoridades para combater o tráfico de drogas na região e reforçar a segurança da população, eliminando de forma definitiva os entorpecentes apreendidos.


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