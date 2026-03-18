VLT de Sobral não opera no feriado de São José no Ceará

O VLT de Sobral não funcionará durante o feriado estadual de São José, celebrado nesta data no Ceará.





A paralisação também atinge o VLT do Cariri, que igualmente não terá operação ao longo do dia.





Já as linhas operadas pelo Metrofor, na Região Metropolitana de Fortaleza, funcionarão com horários diferenciados.





Os passageiros podem consultar os horários detalhados no site oficial do Metrofor.



