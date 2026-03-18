Nora de senador do PT recebeu R$ 11 milhões do Banco Master

A empresa da nora do senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do Partido dos Trabalhadores (PT) no Senado, firmou um contrato de R$ 11 milhões com o Banco Master para prospectar operações de crédito consignado. Bonnie de Bonilha, que é formada em Direito, estudante de psicologia e florista, seria a dona da BK Financeira.





Casada com o enteado do senador, Eduardo Sodré, atual secretário de Meio Ambiente da Bahia, Bonilha tem como sócio o advogado Moisés Dantas, que confirmou a parceria e diz que eles trabalham juntos desde o 2022, ano em que a empresa firmou contrato com a instituição comandada por Daniel Vorcaro.





– Somos sócios desde 2022, e o serviço prestado não foi de consultoria, mas de prospecção e indicação, em caráter de exclusividade, de operações e convênios de crédito consignado, modalidade existente em todo o Brasil – disse Dantas ao Metrópoles.





Ao ser questionado sobre o assunto, Jacques Wagner declarou que “jamais participou de qualquer intermediação ou negociação em favor da empresa citada”.





Via portal Pleno News