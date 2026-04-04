A origem de “Cacareco e Bagaceira” na política sobralense

De onde surgiu o tema “Cacareco e Bagaceira”, que denominava o público eleitor do então candidato a prefeito de Sobral, José Parente Prado?





Um dia após o primeiro comício de José Parente Prado, ocorrido no bairro Dom Expedito, em 1988, durante a disputa pela Prefeitura de Sobral, muitas pessoas presentes no Café Jaibaras ouviram de um carroceiro local a informação de que o ex-prefeito, Dr. José Euclides Ferreira Gomes Júnior, ao comentar a grande multidão presente no evento de seu adversário, teria dito, em alto e bom som, que o padre Zé, adversário de Prado naquela eleição, não precisava daquela “bagaceira” que acompanhava Zé Prado.





O termo utilizado pelo ex-prefeito deixou de ser apenas pejorativo e passou a ser incorporado como mote de campanha do “Zé dos pobres”, que se valeu da expressão para mobilizar a população mais humilde da cidade contra Zé Euclides e o próprio padre Zé, que acabou derrotado na eleição, em parte devido à repercussão dessa declaração de seu apoiador.





Na campanha de Ricardo Barreto contra o médico Pimentel, em 1992, Dr. José Euclides voltou a protagonizar polêmica ao chamar os seguidores de Barreto de “cacarecos”, contribuindo para mais um episódio negativo no cenário eleitoral, atribuído à sua postura considerada arrogante e desrespeitosa com os opositores.





Conhecendo o comportamento do pai, Cid Gomes, ao se candidatar a prefeito em 1996, optou por deixá-lo fora da campanha, orientando seus assessores a fazerem o mesmo. A partir de então, a família Ferreira Gomes passou a obter êxito nas disputas locais. Esse episódio integra a história política de Sobral, na qual o advogado e ex-prefeito José Euclides ficou marcado, por críticos, como um fator prejudicial em campanhas eleitorais.



