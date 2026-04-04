Avô m4ta esposa e neto de 13 anos com picareta enquanto dormiam e tira a própria vid4

Três pessoas da mesma família foram encontradas mortas dentro de casa na última sexta-feira (3), no Setor Laranjeiras, em Águas Lindas de Goiás, em um caso investigado como duplo homicídio seguido de suicídio. As vítimas foram identificadas como Tertulina Bizerra da Silva Sousa, de 62 anos, o neto Davi de Sousa, de 13, e o marido Antônio Carreiro de Souza, de 64 anos, apontado pela polícia como suspeito de ter cometido os crimes antes de tirar a própria vida.





Segundo informações da Polícia Militar de Goiás, os corpos foram localizados por um neto da família, que decidiu ir até a residência após não conseguir contato com os parentes. Ao chegar ao local com um amigo, ele pulou o muro e encontrou a cena.





De acordo com as investigações iniciais, a mulher e o adolescente foram atacados com uma picareta dentro dos quartos, possivelmente enquanto dormiam, com golpes na cabeça. Já o homem foi encontrado no quintal com indícios de suicídio. O casal vivia em um terreno dividido em dois lotes: em uma das casas morava a filha dos idosos com o adolescente. Como ela estava em viagem, o neto permanecia na residência dos avós.





Equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da perícia estiveram no local para os primeiros levantamentos. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), e exames devem apontar a dinâmica exata do crime.





O caso é tratado como feminicídio e homicídio seguido de suicídio e segue sob investigação do Grupo de Investigações de Homicídios (GIH), que busca esclarecer as motivações da tragédia.





Via portal Folha do Estado