Michelle atualiza quadro de Jair Bolonaro e celebra: “Sem soluços”

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro voltou a se pronunciar sobre o estado do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), por meio dos stories do Instagram na manhã deste sábado (4).





De acordo com ela, o líder conservador está há seis dias sem soluços e conseguindo fazer fisioterapia.





– Bom dia. Galego está há seis dias sem soluços. conseguindo fazer a fisioterapia! Motivo mais do que suficiente para me alegrar e agradecer ao nosso amado Pai. Um dia abençoado para todos nós! – escreveu a ex-primeira-dama.





A defesa de Bolsonaro protocolou no Supremo Tribunal Federal (STF), nesta sexta-feira (3), novos documentos sobre seu estado de saúde. Os relatórios médicos e fisioterapêuticos entregues à Corte indicam que o político precisará passar por uma nova intervenção cirúrgica em breve.





De acordo com os documentos apresentados, Bolsonaro sofre de dores intensas localizadas no ombro direito. A equipe de fisioterapia que acompanha o ex-presidente detalhou o quadro clínico para fundamentar o pedido de acompanhamento da situação junto às autoridades judiciais responsáveis pelos seus processos.



Fonte: Pleno News