Guarany de Sobral enfrenta Crateús em duelo decisivo pela Série B do Cearense

Na tarde deste sábado (4), o Guarany de Sobral entra em campo para um confronto importante contra o Crateús Esporte Clube, válido pela 4ª rodada do Campeonato Cearense Série B. A partida está marcada para as 16h30, no Estádio do Junco, casa do Cacique do Vale.





O Guarany vive um momento delicado na competição. Com apenas 1 ponto conquistado até aqui, a equipe sobralense precisa da vitória para reagir na tabela e manter vivo o sonho do acesso à elite do futebol cearense. Jogando diante de sua torcida, o time aposta no apoio vindo das arquibancadas para ganhar força dentro de campo.





Já o Crateús chega como visitante, somando 4 pontos, mas com um jogo a mais em relação ao Guarany, o que pode equilibrar ainda mais a disputa. A expectativa é de um confronto bastante movimentado, com as duas equipes buscando o resultado positivo.



