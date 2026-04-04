Guarany de Sobral vence o Crateús em duelo equilibrado no Juncão

O Guarany de Sobral conquistou uma importante vitória na tarde deste sábado (4), ao bater o Crateús no Estádio do Junco, o “Juncão”, em uma partida bastante disputada do início ao fim.





O confronto foi marcado pelo equilíbrio entre as equipes, que criaram boas oportunidades, mas encontraram dificuldades para balançar as redes. O gol da vitória do Cacique do Vale saiu apenas aos 38 minutos do segundo tempo, quando Alex Cícero apareceu decisivo para garantir os três pontos para o time sobralense.





Apesar da vitória, vale destacar que o Guarany ainda possui um jogo a menos em relação ao Crateús, o que pode ser determinante na sequência da competição.





Agora, o Guarany de Sobral volta suas atenções para o próximo compromisso, que será diante da equipe de Itapipoca. A partida está marcada para o sábado, dia 11 de abril, às 16h, no Estádio Perilo Teixeira.



