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domingo, 5 de abril de 2026

Celebração de fé e renovação marca o Dia da Páscoa

domingo, abril 05, 2026  Nenhum comentário

Neste domingo, celebramos a Páscoa, uma das datas mais importantes do calendário cristão, que simboliza a ressurreição de Jesus Cristo e representa a vitória da vida sobre a morte, da esperança sobre o desânimo e do amor sobre todas as adversidades.

Mais do que chocolates e tradições, a Páscoa convida à reflexão, ao recomeço e à renovação dos sentimentos. É um momento de fortalecer os laços familiares, praticar o bem e cultivar valores como solidariedade, perdão e fé.

Em meio aos desafios do dia a dia, a mensagem pascal surge como um lembrete de que sempre é possível recomeçar, acreditar em dias melhores e espalhar gestos de carinho e empatia.

Que esta Páscoa seja repleta de paz, união e renovação para todas as famílias. Que o espírito de amor e esperança esteja presente em cada lar, iluminando caminhos e fortalecendo corações.

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