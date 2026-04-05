Celebração de fé e renovação marca o Dia da Páscoa

Neste domingo, celebramos a Páscoa, uma das datas mais importantes do calendário cristão, que simboliza a ressurreição de Jesus Cristo e representa a vitória da vida sobre a morte, da esperança sobre o desânimo e do amor sobre todas as adversidades.





Mais do que chocolates e tradições, a Páscoa convida à reflexão, ao recomeço e à renovação dos sentimentos. É um momento de fortalecer os laços familiares, praticar o bem e cultivar valores como solidariedade, perdão e fé.





Em meio aos desafios do dia a dia, a mensagem pascal surge como um lembrete de que sempre é possível recomeçar, acreditar em dias melhores e espalhar gestos de carinho e empatia.





Que esta Páscoa seja repleta de paz, união e renovação para todas as famílias. Que o espírito de amor e esperança esteja presente em cada lar, iluminando caminhos e fortalecendo corações.