URGENTE: Detran realiza grande leilão com mais de 1.300 veículos em Sobral

O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) realiza, nos dias 7, 8 e 9 de abril, o primeiro leilão de veículos de 2026 em Sobral, com mais de 1.300 lotes disponíveis entre motos e carros.





O leilão será realizado de forma 100% online, com início sempre às 10h, por meio da plataforma da Montenegro Leilões. Os interessados poderão disputar veículos com documentação (DUT) e também lotes classificados como sucata — estes exclusivos para empresas do setor.





Os lances iniciais partem de R$ 100, o que torna o leilão uma oportunidade tanto para quem busca um veículo mais acessível quanto para empresários interessados em renovar estoque.





A visitação dos lotes acontece no dia 6 de abril, das 8h às 16h, na Av. Maria da Conceição Pontes de Azevedo, nº 541, em Sobral. Já os lances devem ser feitos exclusivamente pelo site oficial da leiloeira.





Para participar, é necessário realizar cadastro prévio na plataforma.