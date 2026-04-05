CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

 

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

domingo, 5 de abril de 2026

URGENTE: Detran realiza grande leilão com mais de 1.300 veículos em Sobral

domingo, abril 05, 2026  1 comentário

O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) realiza, nos dias 7, 8 e 9 de abril, o primeiro leilão de veículos de 2026 em Sobral, com mais de 1.300 lotes disponíveis entre motos e carros.

O leilão será realizado de forma 100% online, com início sempre às 10h, por meio da plataforma da Montenegro Leilões. Os interessados poderão disputar veículos com documentação (DUT) e também lotes classificados como sucata — estes exclusivos para empresas do setor.

Os lances iniciais partem de R$ 100, o que torna o leilão uma oportunidade tanto para quem busca um veículo mais acessível quanto para empresários interessados em renovar estoque.

A visitação dos lotes acontece no dia 6 de abril, das 8h às 16h, na Av. Maria da Conceição Pontes de Azevedo, nº 541, em Sobral. Já os lances devem ser feitos exclusivamente pelo site oficial da leiloeira.

Para participar, é necessário realizar cadastro prévio na plataforma.

Veja mais sobre:

1 comentários:

e a maioria vota nesse políticos, por isso que não voto em ninguém, pagarei a multa de não votar com o maior prazer.

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 