Ultimato de Trump ao Irã promete "inferno a bastardos loucos" na terça

Presidente dos EUA ameaça destruir usinas e pontes se iranianos não reabrirem Estreito de Ormuz.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reforçou suas ameaças ao Irã, neste domingo (5), com xingamentos e a promessa de transformar em “inferno” a vida dos iranianos, na terça-feira (7), caso não haja um acordo de paz, até esta segunda-feira (6). O republicano ainda anunciou o resgate com sucesso do segundo piloto de um caça F-15 derrubado pelo Irã, exaltando o sucesso em “uma das operações de busca e resgate mais ousadas da história americana”.





Trump exige de Teerã o fechamento de um acordo para reabrir o Estreito de Ormuz, por onde passam 20% do petróleo consumido no mundo. E chega a chamar de “bastardos loucos” os iranianos responsáveis pela intervenção na navegação, resultante dos ataques determinados pelo presidente dos EUA, que mataram diversos líderes da ditadura do Irã, inclusive o líder supremo aiatolá Ali Khamenei, desde fevereiro.





“Terça-feira será o Dia da Usina de Energia e o Dia da Ponte, tudo junto, no Irã. Não haverá nada igual!!! Abram o maldito Estreito, seus bastardos loucos, ou vocês vão viver no inferno – AGUARDEM PARA VER! Louvado seja Alá. Presidente DONALD J. TRUMP”, escreveu o presidente estadunidense, na sua rede social Truth Social.









Resgate histórico





Ainda neste domingo, Trump exaltou ter resgatado um dos oficiais tripulantes do caça derrubado pelo Irã, que estaria são e salvo. E destacou que o bravo guerreiro estava sendo caçado por inimigos nas montanhas do Irã, mas monitorado, ao detalhar que as Forças Armadas dos EUA enviaram dezenas de aeronaves, armadas com as armas mais letais do mundo, para resgatá-lo.





“Ele sofreu ferimentos, mas ficará bem. Esta milagrosa operação de busca e resgate se soma ao resgate bem-sucedido de outro bravo piloto ontem [sábado], que não confirmamos para não comprometer nossa segunda operação de resgate. Esta é a primeira vez na história militar que dois pilotos americanos foram resgatados, separadamente, em território inimigo. JAMAIS ABANDONAREMOS UM COMBATENTE AMERICANO!”, ressaltou Trump, ao afirmar ter conquistado domínio e superioridade aérea sobre o espaço aéreo iraniano.





Fonte: Diário do Poder