Como piloto americano gravemente ferido escalou montanha e fugiu de caçadores de recompensa no Irã por 36 horas

Ferido e caçado por milicianos que buscavam recompensa de US$ 60 mil, o piloto da Força Aérea dos Estados Unidos escalou 2 mil metros para se esconder; operação de extração envolveu o SEAL Team 6 e o uso de “iscas” da CIA.





Uma operação de resgate digna de Hollywood mobilizou o alto escalão do governo americano no último fim de semana. Um coronel da Força Aérea dos EUA, descrito como um militar de “nervos de aço”, sobreviveu a 36 horas de caçada em território hostil após seu caça F-15E ser abatido no Irã na última sexta-feira.





Mesmo gravemente ferido, o oficial — cuja identidade ainda é mantida em sigilo — conseguiu escalar uma crista de mais de 2.100 metros de altitude na cordilheira de Zagros. Ele le se escondeu em uma fenda nas rochas para escapar de combatentes locais e caçadores de recompensa, que buscavam o prêmio de US$ 60 mil oferecido por sua cabeça.





Armado apenas com uma pistola, o coronel enviou um sinal de emergência na manhã de domingo (horário local). No entanto, o resgate não foi imediato. O presidente Donald Trump revelou que ele e sua equipe hesitaram inicialmente, temendo que o sinal pudesse ser uma armadilha para atrair soldados americanos para uma emboscada.





Via portal Gazeta Brasil