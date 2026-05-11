EM SOBRAL: SINE/IDT divulga 112 vagas de emprego e oportunidades para pessoas com deficiência

As oportunidades contemplam cargos nos setores de comércio, serviços, construção civil, logística, alimentação e manutenção.
Confira as vagas disponíveis:
Vagas gerais
- Ajudante de cozinha – 01 vaga
- Analista de recursos humanos – 01 vaga
- Auxiliar de cozinha – 01 vaga
- Auxiliar de estoque – 01 vaga
- Auxiliar de logística – 02 vagas
- Auxiliar de marceneiro – 01 vaga
- Auxiliar de mecânico de autos – 03 vagas
- Auxiliar de pessoal – 01 vaga
- Balconista de açougue – 01 vaga
- Cobrador externo – 01 vaga
- Confeiteiro – 01 vaga
- Conferente de logística – 01 vaga
- Conferente de mercadoria (exceto carga e descarga) – 01 vaga
- Consultor de vendas – 04 vagas
- Cozinheiro geral – 01 vaga
- Eletricista auxiliar – 01 vaga
- Empregado doméstico arrumador – 02 vagas
- Expedidor de mercadorias – 01 vaga
- Gerente comercial – 03 vagas
- Gerente de serviço de manutenção – 01 vaga
- Gerente de supermercado – 01 vaga
- Impressor gráfico manual – 01 vaga
- Instrutor de informática – 01 vaga
- Marceneiro – 02 vagas
- Mecânico de manutenção de caminhão a diesel – 03 vagas
- Motofretista – 01 vaga
- Operador de caixa – 01 vaga
- Pedreiro – 60 vagas
- Recepcionista, em geral – 01 vaga
- Salgadeiro – 01 vaga
- Sommelier de vinho – 01 vaga
- Técnico analista de processos de produção – 01 vaga
- Técnico de laboratório de análises clínicas – 01 vaga
- Técnico de refrigeração (instalação) – 01 vaga
- Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação – 01 vaga
- Técnico eletricista – 01 vaga
- Técnico em manutenção de máquinas – 01 vaga
- Vendedor de consórcio – 01 vaga
- Vendedor interno – 02 vagas
- Vendedor pracista – 01 vaga
Total: 112 vagas
Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD)
- Assistente de vendas – 01 vaga
- Auxiliar de estoque – 01 vaga
- Empacotador, à mão – 01 vaga
- Operador de caixa – 01 vaga
Total: 04 vagas
Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis
