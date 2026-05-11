EM SOBRAL: SINE/IDT divulga 112 vagas de emprego e oportunidades para pessoas com deficiência

As oportunidades contemplam cargos nos setores de comércio, serviços, construção civil, logística, alimentação e manutenção.

Confira as vagas disponíveis:

Vagas gerais

  • Ajudante de cozinha – 01 vaga
  • Analista de recursos humanos – 01 vaga
  • Auxiliar de cozinha – 01 vaga
  • Auxiliar de estoque – 01 vaga
  • Auxiliar de logística – 02 vagas
  • Auxiliar de marceneiro – 01 vaga
  • Auxiliar de mecânico de autos – 03 vagas
  • Auxiliar de pessoal – 01 vaga
  • Balconista de açougue – 01 vaga
  • Cobrador externo – 01 vaga
  • Confeiteiro – 01 vaga
  • Conferente de logística – 01 vaga
  • Conferente de mercadoria (exceto carga e descarga) – 01 vaga
  • Consultor de vendas – 04 vagas
  • Cozinheiro geral – 01 vaga
  • Eletricista auxiliar – 01 vaga
  • Empregado doméstico arrumador – 02 vagas
  • Expedidor de mercadorias – 01 vaga
  • Gerente comercial – 03 vagas
  • Gerente de serviço de manutenção – 01 vaga
  • Gerente de supermercado – 01 vaga
  • Impressor gráfico manual – 01 vaga
  • Instrutor de informática – 01 vaga
  • Marceneiro – 02 vagas
  • Mecânico de manutenção de caminhão a diesel – 03 vagas
  • Motofretista – 01 vaga
  • Operador de caixa – 01 vaga
  • Pedreiro – 60 vagas
  • Recepcionista, em geral – 01 vaga
  • Salgadeiro – 01 vaga
  • Sommelier de vinho – 01 vaga
  • Técnico analista de processos de produção – 01 vaga
  • Técnico de laboratório de análises clínicas – 01 vaga
  • Técnico de refrigeração (instalação) – 01 vaga
  • Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação – 01 vaga
  • Técnico eletricista – 01 vaga
  • Técnico em manutenção de máquinas – 01 vaga
  • Vendedor de consórcio – 01 vaga
  • Vendedor interno – 02 vagas
  • Vendedor pracista – 01 vaga

Total: 112 vagas

Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD)

  • Assistente de vendas – 01 vaga
  • Auxiliar de estoque – 01 vaga
  • Empacotador, à mão – 01 vaga
  • Operador de caixa – 01 vaga

Total: 04 vagas

Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis

