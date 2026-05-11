Circo de Tirullipa é destruído por incêndio durante a madrugada em Natal

Chamas se alastraram rapidamente causando desespero entre funcionários.

O que era para ser mais uma madrugada de descanso após os espetáculos se transformou em um cenário de tensão, fumaça e destruição. O Circo do Tirú, projeto comandado pelo humorista e influenciador Tirullipa, foi atingido por um incêndio de grandes proporções durante a madrugada desta segunda-feira (11). As chamas consumiram parte da estrutura do circo e provocaram momentos de desespero entre integrantes da equipe e funcionários que estavam no local.





O fogo se espalhou rapidamente pela lona do circo, enquanto pessoas tentavam salvar equipamentos e objetos antes que fossem destruídos pelas chamas. A fumaça podia ser vista de várias partes da cidade.





Apesar da destruição, ninguém ficou ferido. A informação foi confirmada pela própria equipe do Circo do Tirú, que se pronunciou oficialmente nas redes sociais poucas horas após o ocorrido.





Em nota, o circo classificou o episódio como “um dos momentos mais tristes e difíceis” de sua trajetória: “Hoje vivemos um dos momentos mais tristes e difíceis da história do Circo do Tirú. Nessa madrugada, nosso circo foi atingido por um incêndio cujas causas ainda estão sendo apuradas. Felizmente, o mais importante permaneceu intacto: ninguém se feriu.”





A equipe também destacou que, mesmo diante da destruição, o sentimento é de união e resistência. “Apesar das perdas materiais, restou de pé aquilo que sempre foi a nossa verdadeira estrutura: o amor pela arte, pela cultura, pelo circo e pelas pessoas. Não é o fim da nossa história. É apenas mais um capítulo que enfrentaremos juntos e voltaremos mais fortes, mais unidos e ainda mais gratos.”





As causas do incêndio ainda serão investigadas. Até o momento, não há informações oficiais sobre o que teria provocado o fogo. O caso gerou grande repercussão nas redes sociais, onde fãs, artistas e seguidores de Tirullipa enviaram mensagens de apoio e solidariedade à equipe do circo.



