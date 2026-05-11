Prefeitura de Sobral anuncia instalação de base do COPAC no bairro Nova Caiçara

A Prefeitura de Sobral realizou uma visita ao terreno destinado à instalação da base do COPAC da Polícia Militar no bairro Nova Caiçara. A iniciativa faz parte das ações voltadas ao fortalecimento da segurança pública no município.
Segundo a gestão municipal, a implantação da base integra o conjunto de estratégias do PREVIO, com o objetivo de ampliar a presença policial dentro das comunidades e promover mais proteção, prevenção e cuidado às famílias sobralenses.
A futura base do COPAC será comandada pelo tenente Gadelha e deverá atuar de forma permanente no território, aproximando as forças de segurança da população e reforçando o policiamento na região.
A administração municipal destacou ainda que a medida representa mais um passo no compromisso de construir uma cidade mais segura, por meio de ações planejadas, parcerias institucionais e investimentos em políticas públicas voltadas à proteção da população.
0 comentários:
Postar um comentário
Comente esta matéria