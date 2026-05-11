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segunda-feira, 11 de maio de 2026

Prefeitura de Sobral anuncia instalação de base do COPAC no bairro Nova Caiçara

segunda-feira, maio 11, 2026  Nenhum comentário

A Prefeitura de Sobral realizou uma visita ao terreno destinado à instalação da base do COPAC da Polícia Militar no bairro Nova Caiçara. A iniciativa faz parte das ações voltadas ao fortalecimento da segurança pública no município.

Segundo a gestão municipal, a implantação da base integra o conjunto de estratégias do PREVIO, com o objetivo de ampliar a presença policial dentro das comunidades e promover mais proteção, prevenção e cuidado às famílias sobralenses.

A futura base do COPAC será comandada pelo tenente Gadelha e deverá atuar de forma permanente no território, aproximando as forças de segurança da população e reforçando o policiamento na região.

A administração municipal destacou ainda que a medida representa mais um passo no compromisso de construir uma cidade mais segura, por meio de ações planejadas, parcerias institucionais e investimentos em políticas públicas voltadas à proteção da população.

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