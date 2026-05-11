Prefeitura de Sobral anuncia instalação de base do COPAC no bairro Nova Caiçara

A Prefeitura de Sobral realizou uma visita ao terreno destinado à instalação da base do COPAC da Polícia Militar no bairro Nova Caiçara. A iniciativa faz parte das ações voltadas ao fortalecimento da segurança pública no município.





Segundo a gestão municipal, a implantação da base integra o conjunto de estratégias do PREVIO, com o objetivo de ampliar a presença policial dentro das comunidades e promover mais proteção, prevenção e cuidado às famílias sobralenses.





A futura base do COPAC será comandada pelo tenente Gadelha e deverá atuar de forma permanente no território, aproximando as forças de segurança da população e reforçando o policiamento na região.



