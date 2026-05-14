UNINTA realiza Cerimônia do Jaleco para turmas 30 e 31 de Odontologia

O Centro Universitário Inta (UNINTA) promoveu, na última terça-feira (05/05), a Cerimônia do Jaleco do curso de Odontologia para as turmas 30 e 31. A solenidade representa um dos momentos mais simbólicos da vida universitária: o início da trajetória prática e profissional na área da saúde. Com emoção e sentimento de conquista, os estudantes receberam seus jalecos, símbolo de ética, responsabilidade e compromisso com a saúde.





O evento contou com a presença de autoridades acadêmicas, entre elas o diretor do Centro de Ciências da Saúde (CCS), Prof. Me. Rômulo César Afonso Goulart Filho, e a coordenadora do curso de Odontologia, Profa. Dra. Ana Cristina Bevilaqua. Também estiveram presentes a Profa. Me. Andreia Cunha, representando a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PRODEG), e a pró-reitora de Extensão e Responsabilidade Social, Profa. Me. Maria Michelle Bispo Fernandes.





A cerimônia contou ainda com a participação das gestoras pedagógicas do curso, Profa. Me. Sarah Mendes de Sousa Macedo Silva e Profa. Dra. Luzia Hermínia Teixeira de Sousa, além das docentes homenageadas pelas turmas: Profa. Me. Natalia Marques Vasconcelos, representando a turma 30, e Profa. Me. Gisvani Lopes de Vasconcelos, representante da turma 31.





Durante a solenidade, a coordenação do curso destacou o significado da cerimônia como um dos momentos mais importantes da jornada acadêmica dos futuros cirurgiões-dentistas. “Hoje é o dia que inicia um ciclo muito importante. Costumo dizer que existem dois grandes marcos na vida acadêmica: a cerimônia do jaleco, que representa a introdução de vocês no curso e simboliza não apenas um EPI, mas, sobretudo, a responsabilidade com a profissão; e a finalização, que é a colação de grau”, destacou.





Após os pronunciamentos das autoridades e homenageados, os acadêmicos receberam seus jalecos das mãos de padrinhos e madrinhas, em um dos momentos mais emocionantes da noite. Em seguida, todos se levantaram para realizar o Juramento da Odontologia, marcando o encerramento da solenidade.