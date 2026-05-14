Flávio tem 50% e Lula, 43% no 2º turno, diz pesquisa

Levantamento divulgado nesta quinta-feira (14) também avaliou o petista contra Ciro Gomes, Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Pablo Marçal.





A pesquisa do instituto Gerp, divulgada nesta quinta-feira (14), mostra que o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), venceria o presidente Lula (PT), em um eventual segundo turno nas eleições de outubro. O levantamento foi realizado antes da revelação das conversas entre o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro.





No cenário estimulado, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro aparece com 50% das intenções de voto, contra 43% do petista. Os eleitores que declaram que não votariam em nenhum dos dois candidatos somam 5%, enquanto 3% não sabem ou não responderam.









O levantamento também simulou outros quatro cenários de segundo turno contra Lula. Veja:





Contra Ciro Gomes: Ciro aparece à frente numericamente com 40% das intenções de voto, e Lula registra 38%. Os que não votariam em nenhum deles são 18%, e 4% não sabem ou não responderam;

Contra Romeu Zema: Lula soma 43%, ante 41% de Zema. A opção “nenhum deles” totaliza 12%, e 4% não sabem ou não responderam;

Contra Ronaldo Caiado: Lula marca 43%, e Caiado tem 39%. Aqueles que não escolheriam nenhum deles são 14%, e 5% não sabem ou não responderam;

Contra Pablo Marçal: Lula atinge 44% das intenções de voto, contra 37% de Marçal. Os que não votariam em nenhum deles somam 16%, e 3% não sabem ou não responderam.





Primeiro turno





No primeiro cenário estimulado de 1º turno, no qual uma lista de pré-candidatos é apresentada aos entrevistados, Flávio Bolsonaro lidera numericamente com 36% das intenções de voto, seguido por Lula, que registra 34%, empatando tecnicamente.





Em um segundo cenário, somente com Flávio Bolsonaro, Lula, Ciro Gomes, Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Renan Santos, o filho de Bolsonaro e o atual presidente aparecem tecnicamente empatados, com 37% e 35%, respectivamente.









Metodologia





A pesquisa do instituto Gerp realizou 2.000 entrevistas, entre os dias 8 e 12 de maio de 2026. A margem de erro estimada é de 2,24 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95,55%. O levantamento possui registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03369/2026.





Via portal Jovem Pan