ATENÇÃO! Prefeitura de Sobral muda tráfego na Rua Cel. Antônio Frota

ATENÇÃO, MOTORISTAS! A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria do Trânsito, informa que, a partir desta quarta-feira (08), o trecho da Rua Cel. Antônio Frota, entre a Avenida Ildefonso de Holanda Cavalcante e a Rua Cel. Mont’Alverne, passará a operar em sentido único de circulação.

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Novo sentido: Rua Cel. Mont’Alverne → Avenida Ildefonso de Holanda Cavalcante (Pericentral).

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A alteração foi definida com base em estudos técnicos que avaliaram a geometria do acesso, as condições operacionais da via e o histórico de circulação no local. O objetivo é reduzir conflitos entre veículos, organizar melhor o trânsito e aumentar a segurança viária.

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Com a mudança, a Secretaria do Trânsito busca proporcionar um tráfego mais seguro e eficiente, garantindo maior fluidez e previsibilidade para motoristas, ciclistas e pedestres.

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