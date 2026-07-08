Justiça decreta prisão de PM investigado por morte de mulher em posto de combustível em Cariré

A Justiça do Ceará decretou nesta quarta-feira (08) a prisão preventiva do policial militar Caio Filizola de Paiva, de 36 anos, investigado pela morte de Luena Rocha Melo, de 33 anos, em um posto de combustível, em Cariré. A decisão foi assinada pelo juiz Suetonio de Souza Valgueiro de Carvalho Cantarelli, da Vara Única da Comarca de Cariré, após manifestação favorável do Ministério Público (MPCE). O mandado determina cumprimento imediato.





O crime ocorreu na madrugada do último domingo (05), em um posto de combustíveis da cidade. Segundo as informações, Luena foi atingida por um disparo no pescoço após um desentendimento e morreu no local.





O policial chegou a ser preso em flagrante e levado para a Delegacia de Sobral, mas foi liberado em audiência de custódia com medidas cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica e recolhimento domiciliar.





Ao decretar a preventiva, o magistrado considerou a medida necessária para garantir a ordem pública e a instrução criminal. O policial é investigado por homicídio, previsto no artigo 121 do Código Penal.





Após a captura, ele deve ser encaminhado à autoridade policial e ao comando da Polícia Militar do Ceará (PMCE). O caso segue em investigação.





Via portal CN7