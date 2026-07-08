Após brilhar na Copa, Vozinha é sondado por time de Messi

O goleiro de Cabo Verde, Josimar José Évora Dias, o Vozinha, um dos principais destaques da Copa do Mundo de 2026, pode se tornar colega de vestiário de Lionel Messi. Aos 40 anos de idade, o atleta está em negociação com o Inter Miami, dos Estados Unidos, atual clube do camisa 10 argentino.





Vozinha teve atuação segura no Mundial, ajudando a equipe a conquistar um empate contra a Espanha em 0 a 0 na estreia da competição e a chegar à segunda fase do torneio, quando enfrentou a Argentina.





Contra a atual campeã do mundo, novamente o goleiro foi seguro e fez boas defesas. No fim, não conseguiu evitar a eliminação em mais uma partida com decisões questionáveis da arbitragem. Os argentinos venceram por 3 a 2 na prorrogação.





Caso acerte com o Inter Miami, Vozinha se juntará a outros dois colegas de seleção que atuam na Major League Soccer: Carlos Santos (San Diego) e o zagueiro Steven Moreira (Columbus Crew). A informação sobre o interesse da equipe dos EUA foi publicada pelos jornais Marca, da Espanha, e Record, de Portugal.





Além das atuações em campo, Vozinha também cresceu nas redes sociais. Após uma campanha realizada pela equipe de transmissão da CazéTV, o jogador ganhou milhões de seguidores no Instagram. O atleta começou o Mundial com cerca de 50 mil e hoje tem 28 milhões acompanhando seu perfil.





Fonte: Pleno News