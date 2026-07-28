Filha simula assalto para ficar com R$ 8 mil do próprio pai em Crateús

Uma mulher de 28 anos foi descoberta após simular um assalto para ficar com R$ 8 mil pertencentes ao próprio pai, no município de Crateús, no interior do Ceará. O caso aconteceu na última segunda-feira (27).





De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), a suspeita procurou os agentes informando que havia sacado o dinheiro em uma agência bancária e, logo depois, sido abordada por um homem armado, que teria levado toda a quantia.





Durante a apuração, os policiais identificaram contradições no relato da mulher. Com o auxílio de imagens de câmeras de segurança e da análise da movimentação bancária, foi constatado que a versão apresentada não era verdadeira.





Confrontada com as evidências, a mulher confessou que inventou o assalto para se apropriar do dinheiro do pai.





Ela foi conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos. Conforme a polícia, o pai optou por não representar criminalmente contra a filha. O caso foi registrado e segue sob apuração das autoridades. Via portal CN