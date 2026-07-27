Força Tática desmonta acampamento do tráfico e prende dois suspeitos em Aquiraz

Uma operação da Força Tática do 25º Batalhão da Polícia Militar desarticulou um acampamento utilizado pelo tráfico de drogas e resultou na prisão de dois suspeitos na localidade de Iguape, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza.





A ação foi desencadeada após informações de que um grupo utilizava a região de dunas para comercializar entorpecentes e portar ostensivamente armas de fogo. Os militares cercaram a área apontada como o local utilizado pelos criminosos e, durante a aproximação, os suspeitos perceberam a presença da equipe. Parte deles fugiu pela vegetação. Durante as buscas, dois homens foram capturados.





Os militares localizaram ainda um acampamento improvisado, que funcionava como ponto de apoio para o tráfico. No local, foram apreendidas diversas porções de drogas, além de materiais utilizados para fracionar e embalar os entorpecentes.





Os presos foram encaminhados à Delegacia Metropolitana de Aquiraz, onde foram autuados em flagrante. A Polícia Civil dará continuidade às investigações para identificar os demais integrantes do grupo criminoso que não foram localizados.





Fonte: Cn7